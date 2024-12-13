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Стало известно расписание профессионального сезона MLBB на 2025 год

Стало известно расписание профессионального сезона MLBB на 2025 год
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Разработчики мобильной игры Mobile Legends: Bang Bang поделились планами на киберспортивную сцену в 2025 году.

Как и в 2024 году, на про-сцене MLBB пройдут крупные международные чемпионаты M-Series World Championship и MLBB Mid Season Cup, а также регулярные региональные лиги. Сместятся лишь даты проведения: лиги запланированы на периоды с марта по июнь и с августа по ноябрь, MSC начнётся в середине июля, а MWC — в январе 2026 года.

Кроме этого, мужские и женские соревнования по MLBB станут частью Игр Юго-Восточной Азии в 2025 году, а такие сторонние турнирные операторы, как Snapdragon Pro Series, будут проводить свои чемпионаты.

Отдельно стоит отметить, что Moonton в 2025 году планирует запустить киберспортивную экосистему для новой игры Magic Chess: Go Go.

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