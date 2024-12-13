В WhatsApp улучшили качество видеозвонков

В официальном блоге WhatsApp объявили о внедрении ряда функциональных нововведений, которые должны облегчить и улучшить использование мессенджера простыми людьми.

Теперь пользователи могут выбирать конкретных участников группового чата для проведения с ними группового звонка. Также в приложении появились новые эффекты и маски для видеозвонков, функция караоке-микрофона и голосовой фильтр с эффектом «подводного» звучания.

Фото: WhatsApp

Создатели мессенджера также отметили улучшение качества видеозвонков и звонков в целом. В приложении для компьютеров также стало доступно увеличенное разрешение как для индивидуальных, так и для групповых видеозвонков.