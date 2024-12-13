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Team Spirit выбила команду Миракла с ESL One Bangkok 2024 по «Доте»

Team Spirit выбила команду Миракла с ESL One Bangkok 2024 по «Доте»
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Российская Team Spirit завершила первую серию в рамках плей-офф топ-турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

В первом раунде нижней сетки «драконы» встретились с составом Nigma Galaxy. Команда из России оказалась сильнее ростера под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми и одолела «Нигму» со счётом 2:0.

Dota 2. ESL One Bangkok 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
13 декабря 2024, пятница. 11:35 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Nigma Galaxy

В итоге Nigma Galaxy покинула соревнование, остановившись на 7-8-м месте. Что касается Team Spirit, коллектив прошёл во второй раунд нижней сетки, где будет противостоять европейской AVULUS в матче на вылет.

Второй турнир нового сезона ESL Pro Tour проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Таиланде. В рамках ESL One Bangkok 2024 12 команд разыгрывают 20 940 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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