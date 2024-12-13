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Съёмки «Гладиатора 3» могут начаться в 2026 году

Съёмки «Гладиатора 3» могут начаться в 2026 году
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На днях в интервью режиссёр первых двух «Гладиаторов» Ридли Скотт заявил, что триквел точно выйдет, но когда — вопрос времени. После его беседы с журналистами издание Production Weekly опубликовало у себя примерную дату старта съёмок третьего фильма.

Если верить информации, производство начнётся в 2026 году на Мальте и в Марокко, а в качестве главного актёра вновь указан Пол Мескал, сыгравший ключевого персонажа в «Гладиаторе 2».

Сам Скотт не говорил, что съёмки новой части франшизы начнутся уже в 2026 году. Вероятно, он должен вернуться к режиссуре.

«Гладиатор 2» показал себя в прокате довольно скудно (лента собрала $ 320 млн при бюджете в $ 310 млн).

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