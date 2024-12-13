Фильм «Стальное сердце» переименовали в «Соловей против Муромца»

«Кинопоиск» сообщил, что лента «Стальное сердце» выйдет под другим названием — «Соловей против Муромца». Видимо, cоздатели сделали это для того, чтобы лучше отражать смысл картины.

Сюжет фильма расскажет о вражде Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Последний много лет хочет хитростью одолеть богатыря и выставить себя настоящим героем и пользуется своей возможностью. В итоге в современности благодаря стальному сердцу великий богатырь возвращается к жизни, чтобы спасти мир и восстановить справедливость.

Постер фильма

Фото: «Кинопоиск»

Режиссёром картины выступает Карен Оганесян. Премьера ленты состоится 22 мая 2025 года.