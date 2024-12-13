Звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл больше не хочет сниматься в адаптациях игр

Звезда сериала «Фоллаут» Элла Пернелл дала интервью журналистам издания Popverse. В ходе разговора актриса заявила, что больше не собирается сниматься в адаптациях игр, поскольку стала попадать под однотипные роли.

По словам Пернелл, она не хочет стать «геймерской девчонкой». Однако при этом артистка гордится теми ролями, которые уже успела отыграть.

Думаю, что сейчас мне нужно держаться подальше от адаптаций видеоигр, поскольку я начала попадать под однотипные роли. Мне не хочется стать «геймерской девчонкой». Хотя есть ситуации и похуже этой.

Съёмки первого сезона сериала «Фоллаут» начались в июле 2022 года, а премьера состоялась в апреле 2024-го. Вероятно, на продолжение уйдёт примерно столько же времени, поэтому его выхода не стоит ждать раньше 2026 года.