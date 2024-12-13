Вышел дебютный трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен» — премьера в 2025 году

Вышел дебютный трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Сам Сайтама в ролике не появился, зато там фигурирует Гароу — мастер боевых искусств, самопровозглашённый монстр и охотник на героев. Он дерётся с Королевским Потрошителем и Жучьим Богом, чтобы спасти мальчика.

Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат Madhouse.

Главным героем аниме выступает Сайтама, который совершает героические поступки ради собственного развлечения. Он с детства мечтал стать супергероем. Повзрослев и впервые сразившись с монстром, он начал свои тренировки, которые, по его словам, довели его до того, что ныне он может одолеть любого соперника одним ударом. Несмотря на свои подвиги, Сайтама не афишировал их и долгое время оставался неизвестным обществу.

Премьера третьего сезона аниме «Ванпанчмен» состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.