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«Феноменальная актриса»: Аарон Тейлор-Джонсон — про Элизабет Олсен

«Феноменальная актриса»: Аарон Тейлор-Джонсон — про Элизабет Олсен
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Во время недавнего интервью актёр Аарон Тейлор-Джонсон поговорил про Элизабет Олсен. Пара, напомним, снялась вместе в «Мстителях: Эра Альтрона» и в ленте «Годзилла» 2014 года.

П словам Аарона, Элизабет — «феноменальная актриса и замечательный человек». Ещё Тейлор-Джонсон пошутил по поводу того, почему персонаж Олсен в киновселенной Marvel, Ванда, не воскресила его героя (Ртуть).

Феноменальная актриса. Абсолютная звезда и замечательный человек. Мы сыграли мужа и жену в «Годзилле», а также брата и сестру в «Мстителях». Я не знаю, почему она меня не воскресила.

Увидеть Аарона можно будет в фильме «Крейвен-охотник», прокат которого в США уже идёт.

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