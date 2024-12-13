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Сборы новогоднего фильма «Звёзды в Сибири» превысили 100 млн рублей

Сборы новогоднего фильма «Звёзды в Сибири» превысили 100 млн рублей
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13 декабря сборы новогоднего фильма «Звёзды в Сибири» в кинотеатрах России превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 5-го числа.

Фото: ТНТ

«Звёзды в Сибири» рассказывает историю новогоднего корпоратива топовых российских звёзд шоу-бизнеса. К удивлению для них, крупная компания из Сибири приглашает их встретить новый год в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета.

Каждого из артистов ждёт своё испытание: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

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