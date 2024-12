Cистемные требования кооперативной игры Split Fiction от авторов It Takes Two

Студия Hazelight представила системные требования Split Fiction — нового кооперативного экшена в духе своих прошлых игр: It Takes Two и A Way Out. Проект поступит в продажу уже 6 марта 2025 года.

Так, для запуска понадобится ПК с процессором не слабее Intel Core i5-6600K и видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 970 с 8 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i7-11700k и RTX 3070 и 16 ГБ ОЗУ.

Минимальные системные требования Split Fiction (1080p/30FPS с низкими настройками)

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X

: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 85 ГБ

Рекомендуемые системные требования Split Fiction (1440p/60FPS с высокими настройками)