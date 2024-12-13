Почему Цири стала главной героиней «Ведьмака 4»

В рамках игровой премии The Game Awards 2024 был показан первый трейлер «Ведьмака 4». Главная роль в следующей части франшизы отведётся повзрослевшей Цири. По словам разработчиков, первые обсуждения этого вопроса начались почти 10 лет назад, поэтому её выбор на позицию протагонистки кажется им «органичным и логичным».

История всегда была о ней, начиная с Саги из книг. Цири — удивительный и сложный персонаж. И, конечно же, мы уже попрощались с Геральтом в качестве протагониста. Это продолжение истории. Думаю, что нам было суждено выбрать Цири. Это всегда была она.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Релиз состоится когда-нибудь, даже примерную дату пока что не назвали.