В кооперативной Elden Ring: Nightreign появятся боссы из серии Dark Souls

На выставке The Game Awards 2024 студия FromSoftware внезапно анонсировала Elden Ring: Nightreign — кооперативный экшен по вселенной Elden Ring. Авторы показали эпичный трейлер, где фанаты тут же увидели знакомых персонажей из серии Dark Souls, включая Безымянного короля.

В интервью изданию Famitsu геймдиректор проекта Джунья Ишизаки подтвердил, что в Nightreign действительно появятся противники из прошлых игр студии. Это будет объяснено по сюжету: события игры развернутся в извращённой версии Замогилья, куда могут попасть существа из самых разных вселенных. Разработчик заявил, что знакомые враги станут появляться относительно редко, а среди боссов будет множество новых созданий.

Elden Ring: Nightreign поступит в продажу до конца 2025 года на ПК и консолях. Это будет кооперативная игра для трёх человек, где геймерам нужно сражаться с врагами и попытаться пережить три дня, после чего они встретятся с главным боссом локации.