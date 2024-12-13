Вышел русский трейлер боевика «Клинер» с Дейзи Ридли — премьера 27 февраля

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Вышел дублированный трейлер боевика «Клинер» с Дейзи Ридли (последняя трилогия «Звёздных войн») в главной роли. В ролике показали несколько экшеновых эпизодов, штурм небоскрёба и центральных персонажей истории.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Film. Права на видео принадлежат Sky Cinema.

Согласно синопсису, радикальные экоактивисты берут 300 заложников на вечеринке в небоскрёбе, чтобы разоблачить коррумпированное руководство энергетической компании. Однако среди них оказывается безумный мужчина, готовый уничтожить всех ради анархии.

Также в актёрский состав вошли Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рэй Фиарон, Руфус Джонс, Ли Бордман, Ричард Хоуп и другие. Режиссёром картины выступил Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль», «Иностранец»).

Премьера ленты «Клинер» в кинотеатрах России состоится 27 февраля.