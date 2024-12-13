Никита Кологривый и Ана де Армас — самые популярные актёры 2024 года в России

Представители стримингового сервиса «Кинопоиск» опубликовали материал с итогами 2024 года. Из него стало известно, что самым популярным актёром за почти минувший год стал Никита Кологривый — это связано с его крупными ролями и постоянным обсуждением в СМИ. На втором месте расположился Джейсон Стэйтем, а на третьем — Леонардо Ди Каприо.

Что касается звания самой популярной актрисы, то таковой в 2024 году стала Ана де Армас — её страницу на «Кинопоиске» открывали чаще всего. Второе место заняла Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание»), а третье — Маргарет Куолли («Субстанция»).

Стриминг также раскрыл рейтинг самых популярных режиссёров года. Почётное первое место занял Гай Ричи («Министерство неджентльменских дел»), а следом за ним расположились Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Хаяо Миядзаки («Мальчик и птица»).