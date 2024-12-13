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Геральт появится в «Ведьмаке 4» — официально

Геральт появится в «Ведьмаке 4» — официально
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Разработчики «Ведьмака 4» подтвердили журналистам издания IGN, что Геральт официально появится в следующей части франшизы. Какая именно роль будет отведена персонажу, пока неизвестно.

Ко всему прочему, фанаты обратили внимание, что в дебютном трейлере за кадром можно услышать голос Дага Кокла — актёра озвучки Геральта. Представители CD Projekt RED заверили игроков, что им придётся подождать, дабы узнать больше.

Геральт появится в игре, но мы не хотим раскрывать его точную роль. Пока что вам придётся подождать, чтобы узнать больше.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Сроки и дата релиза пока не раскрываются.

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