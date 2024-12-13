Лионеля Месси добавят в Fortnite уже сегодня — трейлер и скриншоты

Разработчики королевской битвы Fortnite из Epic Games объявили, что скин Лионеля Месси появится в игре уже 14 декабря в 03:00 по Москве. В честь данного события также был опубликован трейлер, в котором авторы показали несколько вариаций внешего вида футболиста.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Лионель Месси получит четыре вариации скина, особые эмоции, кирку и другие косметичсекие предметы. Вероятно, тематический набор с футблистом появится во внутриигровом магазине и будет продаваться за В-баксы.

Ранее аргентинский футболист также появлялся в серии футбольных симуляторов FIFA (ныне EA Sports FC), а также в виде оперативника в шутерах Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone 2.

Так выглядит скин Лионеля Месси в игре

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games