Стартовал сериал «Декстер: Первородный грех» про юность Декстера Моргана

13 декабря в стриминговом сервисе Paramount+ состоялась премьера дебютного эпизода сериала «Декстер: Первородный грех» про юность Декстера Моргана. В первый сезон шоу войдёт 10 серий — премьера финала состоится 16 февраля.

Напомним, действие проекта разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Главную роль в грядущем проекте исполнил Патрик Гибсон («Колокола времени»). Также в актёрский состав вошли Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу, Рено Уилсон, Патрик Демпси, Майкл С. Холл и другие.

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