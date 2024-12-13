Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Декстер: Первородный грех» про юность Декстера Моргана

Стартовал сериал «Декстер: Первородный грех» про юность Декстера Моргана
Аудио-версия:
Комментарии

13 декабря в стриминговом сервисе Paramount+ состоялась премьера дебютного эпизода сериала «Декстер: Первородный грех» про юность Декстера Моргана. В первый сезон шоу войдёт 10 серий — премьера финала состоится 16 февраля.

Напомним, действие проекта разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Главную роль в грядущем проекте исполнил Патрик Гибсон («Колокола времени»). Также в актёрский состав вошли Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу, Рено Уилсон, Патрик Демпси, Майкл С. Холл и другие.

Новый постер

Фото: Paramount Pictures

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android