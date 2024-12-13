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NVIDIA представит линейку видеокарт RTX 5000 уже 7 января

NVIDIA представит линейку видеокарт RTX 5000 уже 7 января
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Компания NVIDIA анонсировала своё участие на CES 2025 — международной выставке технологий и электроники. В рамках неё технологический гигант представит долгожданную линейку флагманских видеокарт RTX 5000. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе утром 7 января.

Открытие конференции проведёт генеральный директор NVIDIA Джейсон Ху. Ожидается, что в грядущую серию RTX 5000 войдёт сразу семь видеокарт: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090 D, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060.

Характеристики RTX 5090

  • GPU: GB202-300-A1;
  • CUDA-ядра: 21 760;
  • Объём видеопамяти: 32 ГБ GDDR7;
  • Разрядность шины: 512 бит;
  • Энергопотребление: 600 Вт.

Как сообщают журналисты, GeForce RTX 5090 будет мощнее GeForce RTX 5080 более чем в два раза.

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