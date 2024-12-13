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Вышел первый постер фильма «Военного дела» Алекса Гарленда — премьера в 2025 году

Кинокомпания A24 опубликовала первый постер «Военного дела» — нового фильма Алекса Гарленда («Падение империи», «Аннигиляция»). На нём изображён один из героев картины, лицо которого полностью покрыто грязью.

Сюжет будущей ленты расскажет о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Уилл Поултер, Кит Коннор, Д’Фарао Ун-А-Тай, Чарльз Мелтон, Джозеф Куинн, Ноа Чентинео, Тейлор Джон Смит, Адайн Брэдли, Майкл Гандольфини, Генри Зага, Эван Хольцман и другие.

Премьера картины в мировом прокате состоится в 2025 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Первый постер