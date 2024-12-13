В России заблокировали мессенджер Viber

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Вечером 13 декабря Роскомнадзор ограничил в России доступ к мессенджеру Viber. Пользователи отмечают, что при попытке зайти в приложение или веб-версию у них возникает бесконечная загрузка.

В ведомстве отметили, что причиной блокировки Viber послужило нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации. Ранее с подобной формулировкой Роскомнадзор ограничил доступ к севрису Discord.

Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.