Крис Эванс сыграет Кочевника в «Мстителях: Судный день» — инсайдер

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В ходе нового выпуска подкаста THE HOT MIC инсайдер John Rocha раскрыл, какую роль исполнит Крис Эванс в «Мстителях: Судный день». По словам информатора, бывший Капитан Америка появится в новой части франшизы в образе Кочевника.

Видео доступно на YouTube-канале John Rocha. Права на видео принадлежат John Rocha.

Согласно комиксам, первым носителем прозвища Кочевник был Стив Роджерс, также известный как Капитан Америка. От должности Капитана он отказался, когда узнал о том, что президент США вовлечён в тайный заговор злодеев.

Напомним, грядущая картина расскажет о том, как команда супергероев, включая Фантастическую четвёрку и Громовержцев, будет противостоять Доктору Думу — его сыграет Роберт Дауни-младший.

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.