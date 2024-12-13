Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Крис Эванс сыграет Кочевника в «Мстителях: Судный день» — инсайдер

Крис Эванс сыграет Кочевника в «Мстителях: Судный день» — инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

В ходе нового выпуска подкаста THE HOT MIC инсайдер John Rocha раскрыл, какую роль исполнит Крис Эванс в «Мстителях: Судный день». По словам информатора, бывший Капитан Америка появится в новой части франшизы в образе Кочевника.

Видео доступно на YouTube-канале John Rocha. Права на видео принадлежат John Rocha.

Согласно комиксам, первым носителем прозвища Кочевник был Стив Роджерс, также известный как Капитан Америка. От должности Капитана он отказался, когда узнал о том, что президент США вовлечён в тайный заговор злодеев.

Напомним, грядущая картина расскажет о том, как команда супергероев, включая Фантастическую четвёрку и Громовержцев, будет противостоять Доктору Думу — его сыграет Роберт Дауни-младший.

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android