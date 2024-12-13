Расписание ESL One Bangkok 2024 по «Доте» на 14 декабря

14 декабря продолжится плей-офф топ-турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках предпоследнего дня соревнования состоятся три best-of-3 матча. Команды, проигравшие в нижней сетке, покинут ивент.

Расписание игр ESL Bangkok по «Доте» на 14 декабря, суббота:

8:00. Нижняя сетка, AVULUS (Европа) — Team Spirit (Россия) ;

; 11:35. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия) ;

— ; 15:05. Нижняя сетка, Team Liquid (Швеция) — победитель первой серии.

Престижный чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.