Расписание полуфиналов шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2

Сегодня, 14 декабря, продолжится основная стадия престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшних противостояний определятся финалисты шанхайского мэйджора: проигравшие покинут ивент, а победители попадут в гранд-финал.

Расписание игр PW Shanghai Major по CS2 на 14 декабря, суббота:

9:00. Полуфинал, MOUZ (Европа) — Team Spirit (Россия) ;

; 12:00. Полуфинал, G2 Esports (Европа) — FaZe Clan (Европа).

Топ-турнир PW Shanghai Major по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.