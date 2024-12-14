Расписание полуфиналов шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2
Сегодня, 14 декабря, продолжится основная стадия престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
По итогам сегодняшних противостояний определятся финалисты шанхайского мэйджора: проигравшие покинут ивент, а победители попадут в гранд-финал.
Расписание игр PW Shanghai Major по CS2 на 14 декабря, суббота:
- 9:00. Полуфинал, MOUZ (Европа) — Team Spirit (Россия);
- 12:00. Полуфинал, G2 Esports (Европа) — FaZe Clan (Европа).
Топ-турнир PW Shanghai Major по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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