Team Spirit заняла четвёртое место на топ-турнире M6 по MLBB

Российская Team Spirit заняла четвёртое место на престижном чемпионате M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang.

В нижней сетке «спириты» встретились с малазийской Selangor Red Giants. SRG на домашней арене разгромили российский коллектив со счётом 3:0, выбив Team Spirit с турнира.

В итоге команда из России остановилась на четвёртом месте. Такого же результата костяк российского ростера добился на предыдущем ивенте серии, где игроки выступали под тегом Deus Vult.

Топ-турнир M6 по MLBB проходит в LAN-формате с 21 ноября по 15 декабря в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках ивента 23 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.