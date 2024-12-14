Сказка «Огниво» выйдет онлайн уже 28 декабря

Сказочный фильм «Огниво» появится в стриминговом сервисе «Кинопоиск» уже 28 декабря — спустя почти два месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката фэнтезийная лента заработала свыше 1,1 млрд рублей.

До этого стало известно, что кинотеатры России установили рекордную посещаемость с начала 2024 года благодаря прокату сразу трёх семейных фильмов: «Огниво», «Руки Вверх!» и «Возвращение попугая Кеши».

«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване: однажды он находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.