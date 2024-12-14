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Хейли Этвелл сыграет агента Картер в «Мстителях: Судный день» — СМИ

Хейли Этвелл сыграет агента Картер в «Мстителях: Судный день» — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда «Первого мстителя» Хейли Этвелл сыграет в «Мстителях: Судный день». Отмечается, что актриса снова вернётся к роли агента Картер. Ранее информаторы заявили, что в грядущей картине также появится Крис Эванс в образе Кочевника.

Пегги Картер была одним из самых выдающихся агентов Стратегического научного резерва (СНР) во время и после Второй мировой войны. В период своей службы она как раз и познакомилась со Стивом Роджерсом.

Напомним, будущая лента расскажет, как команда супергероев, включая Фантастическую четвёрку и Громовержцев, будет противостоять Доктору Думу — его сыграет Роберт Дауни-младший.

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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