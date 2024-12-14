Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Плей-офф. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit прошла в гранд-финал шайхайского мэйджора по CS2

Российская Team Spirit прошла в гранд-финал шайхайского мэйджора по CS2
Комментарии

Российский состав Team Spirit прошёл в гранд-финал престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В полуфинале «спириты» противостояли европейской MOUZ. Российская команда проиграла на первой карте, но смогла вернуться с новыми силами и завершить серию со счётом 2:1 в свою пользу.

CS 2. PW Shanghai Major 2024 . 1/2 финала
14 декабря 2024, суббота. 09:00 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 2
Team Spirit

В итоге MOUZ остановилась на третьем-четвёртом месте, а Team Spirit прошла в гранд-финал соревнования. В решающем матче турнира состав Данила Donk Крышковца будет противостоять победителю пары G2 Esports — FaZe Clan.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Team Spirit заняла четвёртое место на топ-турнире M6 по MLBB
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android