Российская Team Spirit прошла в гранд-финал шайхайского мэйджора по CS2

Российский состав Team Spirit прошёл в гранд-финал престижного чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В полуфинале «спириты» противостояли европейской MOUZ. Российская команда проиграла на первой карте, но смогла вернуться с новыми силами и завершить серию со счётом 2:1 в свою пользу.

В итоге MOUZ остановилась на третьем-четвёртом месте, а Team Spirit прошла в гранд-финал соревнования. В решающем матче турнира состав Данила Donk Крышковца будет противостоять победителю пары G2 Esports — FaZe Clan.

Шанхайский мэйджор по CS2 проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.