Team Spirit разгромила AVULUS на ESL One Bangkok 2024 по «Доте»

Российская Team Spirit выиграла вторую серию подряд в плей-офф топ-турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

Во втором раунде нижней сетки команда из России одолела AVULUS из Европы. Spirit всухую выиграла у коллектива под руководством российско-узбекского киберспортсмена Акбара SoNNeikO Бутаева и прошла в следующий раунд.

В итоге AVULUS заняла пятое-шестое место и заработала $ 57,5 тыс. Что касается Team Spirit, она прошла в следующий раунд, где встретится со шведской Team Liquid.

ESL Bangkok по «Доте» проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке (Таиланд). В рамках ивента 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.