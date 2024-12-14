Режиссёр «Барби» Грета Гервиг уже придумала идею для второй части — СМИ

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, режиссёр «Барби» Грета Гервиг уже придумала концепцию для второй части. Отмечается, что идею продолжения она сформировала вместе со своим мужем и соавтором оригинала Ноа Баумбахом.

Главным условием для работы над сиквелом был хороший сценарий, поэтому теперь у Гервиг открылась возможность заключить сделку и приступить к производству. Однако представители Warner Bros., Греты Гервиг и Ноа Баумбаха опровергли данное заявление. По их словам, работа над «Барби 2» ещё не стартовала.

Картина «Барби» стала самой кассовой премьерой 2023 года. За время проката лента заработала в мире более $ 1,4 млрд.