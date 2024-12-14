Вышел русский трейлер третьего сезона мультсериала «Неуязвимый». В ролике авторы показали тренировки Марка Грейсона и его новый костюм синего цвета.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Третий сезон шоу стартует в стриминговом сервисе Prime Video уже 6 февраля. В день премьеры выйдет три эпизода, а остальные будут появляться раз в неделю.