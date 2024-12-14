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Cтали известны причины блокировки Viber в России

Cтали известны причины блокировки Viber в России
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Вечером 13 декабря Роскомнадзор ограничил в России доступ к мессенджеру Viber. Пользователи отмечают, что при попытке зайти в приложение или веб-версию у них возникает бесконечная загрузка.

Издание ТАСС сообщило, что генеральная прокуратура выявила факты публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Отмечается, что это и послужило поводом для привлечения мессенджера к ответственности.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: в Роскомнадзор поступили требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации к информационным ресурсам Viber, содержащим призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, не согласованных с уполномоченными органами власти РФ, а также недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации.
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