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Российская PARIVISION прошла в гранд-финал ESL One Bangkok 2024 по «Доте»

Российская PARIVISION прошла в гранд-финал ESL One Bangkok 2024 по «Доте»
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Российский коллектив PARIVISION по Dota 2 вышел в гранд-финал топ-турнира ESL One Bangkok 2024 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за выход в гранд-финал PARIVISION противостояла российской BetBoom Team, которая недавно стала чемпионом престижного ивента BLAST Slam 1. Несмотря на то что BB была фаворитом и выиграла первый матч, PV забрала оставшиеся две карты и завершила серию со счётом 2:1 в свою пользу.

Dota 2. ESL One Bangkok 2024 . Финал (верхняя сетка)
14 декабря 2024, суббота. 11:35 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 2
PARIVISION

BB Team упала в нижнюю сетку, где у команды Ивана Pure Москаленко будет ещё одна попытка отобраться в гранд-финал. Российский коллектив столкнётся с победителем пары Team Spirit — Team Liquid. Что касается PARIVISION, она будет ждать оппонента в финальной best-of-5 серии.

Чемпионат ESL Bangkok по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.

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