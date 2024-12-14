Провальный «Морбиус» оказался прибыльным — СМИ

В апреле 2022 года состоялась премьера фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Ленту разгромили как критики, так и рядовые зрители почти за все аспекты. Ко всему прочему, при бюджете в $ 75 млн картина заработала в мировом прокате около $ 167 млн.

СМИ предполагали, что при таких сборах «Морбиус» стал для Sony провальным проектом. Однако инсайдеры сообщили изданию Variety, что лента оказалась всё-таки прибыльной. Сколько конкретно компания заработала на фильме — не раскрывается.

«Морбиус» рассказывает про учёного Майкла Морбиуса, который в ходе неудачного эксперимента стал живым вампиром. Главную роль в ленте сыграл Джаред Лето. В финансовом плане лента оказалась полным провалом, а многие зрители раскритиковали картину из-за глупой и не цепляющей истории.