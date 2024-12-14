Вышел трейлер драмы «Реплика» с Никитой Ефремовым — премьера 21 декабря

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал дебютный трейлер драматического фильма «Реплика» с Никитой Ефремовым («Здоровый человек») и Софьей Лебедевой («Тетрис») в главных ролях. Премьера ленты в стриминге состоится 21 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Картина расскажет об Антоне и Давиде — двух братьях, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Их стартап разрабатывает уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлечённость Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что именно он её муж.

Также в актёрский состав вошли Владислав Ценёв, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская и другие. Кресло режиссёра занял Амир Исаев.