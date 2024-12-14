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Фильм о Глиноликом из DC выйдет 11 сентября 2026 года

Фильм о Глиноликом из DC выйдет 11 сентября 2026 года
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Как сообщают журналисты издания Deadline, фильм о Глиноликом из комиксов DC выйдет в мировом прокате 11 сентября 2026 года. Производство ленты стартует в 2025 года, однако сколько продлятся съёмки, пока неизвестно.

Сценаристом проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и других. Кресло продюсера занял Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Подробности сюжета и актёрский состав ещё не раскрываются. Ранее Джеймс Ганн опроверг информацию, что картина о Глиноликом станет частью киновселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза.

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