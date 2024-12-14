«Последний гвоздь в крышку гроба»: зрители разгромили ленту «Крейвен-охотник»

13 декабря в кинотеатрах по всему миру вышел фильм «Крейвен-охотник» — новая картины в супергеройской киновселенной Sony. Лента рассказывает историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В картине также сыграл и российский актёр Юрий Колокольников.

На агрегаторе IMDb проект получил общий рейтинг 5,5 балла из 10. Зрители ужасно приняли ленту, разгромив её за плохой сценарий, хаотичный сюжет и глупые диалоги. Пользователи отмечают, что ситуацию не спасли даже актёрская игра Аарона Тейлора-Джонсона и Рассела Кроу.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о фильме «Крейвен-охотник»:

Если вы думали, что «Крэйвен-охотник» может стать чем-то интересным, то приготовьтесь к разочарованию. Лента представляет собой совершенно бессмысленное зрелище.

Сценарий будто написал пятилетний ребёнок, веселящийся с игрушками Marvel. Фильм кажется фальшивым и неловким. Плохой сценарий перечёркивает всё, делая фильм неинтересным и неубедительным. Даже актёрская игра Аарона и Рассела не смогли спасти ситуацию.

Фильм довольно интересен, когда герой Тейлора-Джонсона вызывает кровавый хаос на экране, но всё остальное — полный бред. Отличный актёрский состав перечёркивается неуклюжими и скучными диалогами. Сценарий плох и сводит на нет отличную игру Аарона Тейлора-Джонсона.

«Крейвен-охотник» — последний гвоздь в крышку гроба «паучьей» киновселенной Sony, однако у него рейтинг R! Единственный приятный аспект этого фильма — это экшен-сцены. Рейтинг «для взрослых» также позволяет увидеть несколько хорошо-поставленных кровавых эпизодов. Жаль, что всё остальное в этом фильме абсолютно ужасно.

Премьера фильма в России неофициальными способами состоится уже 21 декабря.