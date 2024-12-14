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Умер режиссёр Вольфганг Беккер, автор комедии «Гуд бай, Ленин!»

Умер режиссёр Вольфганг Беккер, автор комедии «Гуд бай, Ленин!»
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13 декабря скончался немецкий режиссёр Вольфганг Беккер. Кинематографист умер в возрасте 70 лет после тяжёлой болезни. Об этом рассказало издание Der Spiegel со ссылкой на сообщение его семьи.

Беккер широко известен благодаря выпуску комедии «Гуд бай, Ленин!» о падении Берлинской стены. Лента стала мировым хитом, получив множество наград: девять статуэток «Лола» на Немецкой кинопремии, шесть премий Европейской киноакадемии, премии «Сезар» и «Гойя», а также номинацию на «Золотой глобус».

В 1988 году Вольфганг Беккер снял фильм «Бабочка», за которую получил премию Студенческой киноакадемии, а также «Золотого леопарда» на Международном кинофестивале. За свою карьеру режиссёр поработал над десятком различных лент.

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