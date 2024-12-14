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«Это мыльные оперы»: Квентин Тарантино — о современных сериалах

«Это мыльные оперы»: Квентин Тарантино — о современных сериалах
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Легендарный режиссёр Квентин Тарантино («Бесславные ублюдки», «Однажды в… Голливуде») стал гостем нового выпуска подкаста The Joe Rogan Experience. В ходе разговора постановщик выразил своё мнение касательно современных сериалов.

В качестве примера Тарантино привёл шоу «Йеллоустон» Кевина Костнера, которое ему понравилось. Сериал очень понравился режиссёру, однако в конечном итоге он всё равно считает проект «мыльной оперой с кучей персонажей».

Все говорят о том, какое сейчас телевидение. Признаю, оно довольно хорошее… Но для меня это всё ещё телевидение. И в чём разница между сериалом и хорошим фильмом? Многие проекты для телевидения имеют налёт хорошего кино. Сериалы используют кинематографический язык, чтобы захватить вас.

По мнению Квентина Тарантино, даже самый отличный сериал не сможет вызвать тот эмоциональный отклик, который дарует хороший фильм.

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