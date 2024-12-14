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«Душой за Spirit, но FaZe набрали обороты»: GrOm_0_ZeKa перед финалом мэйджора по CS 2

Киберспортивный комментатор студии FISSURE Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков поделился с «Чемпионатом» своими ожиданиями перед финалом Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По мнению эксперта, в финальном матче чемпионата мира сыграют две достойные команды.

Думаю, нас ждёт прекрасный финал. «Спиритов» и так всех ждали тут, а вот FaZe стали сюрпризом для многих. Но нужно сказать, что это абсолютно заслуженно — они были лучше Vitality и G2.

Российской команде будет непросто — FaZe Clan набрала отличную форму.

Конечно же, душой болею за Spirit, но FaZe набрали хорошие обороты в плей-офф. Они умеют удивлять и побеждать сильнейшие команды. Надеюсь, будет сумасшедшая рубка, три карты, хайлайты и буря эмоций.

Финальный матч мэйджора по Counter-Strike 2 в Шанхае пройдёт завтра, 15 декабря, в 12:00 мск. Прямую трансляцию на русском можно будет посмотреть бесплатно на каналах FISSURE на Twitch и YouTube.