Team Spirit заняла четвёртое место на ESL One Bangkok 2024 по «Доте»

Российская Team Spirit вылетела с престижного чемпионата ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В третьем раунде нижней сетки «спириты» столкнулись с чемпионским ростером Team Liquid. «Жидкие» проиграли первую игру, но уверенно закрыли вторую и третью карты, выбив «драконов» с ивента в Таиланде.

В результате Team Spirit на данном турнире остановилась на четвёртой строчке, заработав $ 85 тыс. и 2,4 тыс. EPT-очков. Liquid же в следующем раунде будет сражаться с российской BetBoom Team за право выйти в гранд-финал чемпионата.

Топ-турнир ESL Bangkok 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. На турнире 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 20 940 EPT-очков.