Расписание последнего дня шанхайского мэйджора по CS2 — Spirit против FaZe в гранд-финале

15 декабря состоится гранд-финал топового чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Финальный день шанхайского мэйджора начнётся с шоу-матча, где команда из представителей китайской сцены будет противостоять звёздному составу с Александром s1mple Костылевым и Ильёй Yatoro Мулярчуком.

Затем начнётся гранд-финал, в рамках которого российская Team Spirit и европейская FaZe Clan выявят сильнейшего. Игра пройдёт в формате до двух побед.

Расписание шанхайского мэйджора по CS2 на 15 декабря, воскресенье:

10:00. Шоу-матч, Team BYE (Китай) — Team HAI (Украина);

12:00. Гранд-финал, Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа).

Топ-турнир PW Shanghai Major проходит в LAN-формате с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.