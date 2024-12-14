Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли вышел в онлайн-кинотеатрах России

В онлайн-кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Мария» — новой картины с Анджелиной Джоли в главной роли. Биографическую ленту уже можно посмотреть на «Кинопоиске», Okko и Kion в привычном русском дубляже.

«Мария» рассказывает историю известной оперной певицы Марии Каллас, а события развернутся в 1970-х годах в Париже, на закате её карьеры. Женщину мучат галлюцинации, а дворецкий периодически двигает рояль из комнаты в комнату и рекомендует хозяйке дома обратиться к специалисту.

Картину впервые показали на Венецианском кинофестивале, где лента получила положительные отзывы критиков. В кинотеатрах России лента вышла 28 ноября, собрав за две недели проката неутешительные 25 млн рублей. Снял фильм чилийский режиссёр Пабло Ларраин, известный по другим биографическим картинам о знаменитых женщинах XX века: «Джеки» и «Спенсер».