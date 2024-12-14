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Кто играет в шоу-матче на Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 (шанхайский мэйджор по КС)

Чемпион «Инта» по Dota 2, гонщик Формулы-1 и Симпл сыграют в шоу-матче на мэйджоре по CS2
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На топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 состоится шоу-матч со звёздными составами.

Перед гранд-финалом пройдёт шоу-матч, в котором именитые представители киберспортивного CS из Китая будут бороться с европейским «миксом», куда вошли такие громкие имена, как Александр s1mple Костылев, Даниил Zeus Тесленко, Ярослав pashaBiceps Яжомбковски, Одрик JACKZ Жюг и про-дотер Илья Yatoro Мулярчук.

За китайский ростер будут играть три представителя команды Rare Atom, а также бывший киберспортсмен Лю MachineWJQ Ибо и известный гонщик Формулы-1 Гуаньюй Чжоу.

Состав Team HAI:

  • Александр s1mple Костылев;
  • Даниил Zeus Тесленко;
  • Ярослав pashaBiceps Яжомбковски;
  • Одрик JACKZ Жюг;
  • Илья Yatoro Мулярчук.

Состав Team BYE:

  • Лю MachineWJQ Ибо;
  • Гуаньюй Чжоу;
  • Юйлунь Summer Цай;
  • Хаовэнь somebody Сюй;
  • Пен ChildKing Чжуньхао.

Шоу-матч начнётся в 10:00 по московскому времени. Серия пройдёт в best-of-1 формате.

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