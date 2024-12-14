Чемпион «Инта» по Dota 2, гонщик Формулы-1 и Симпл сыграют в шоу-матче на мэйджоре по CS2

На топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 состоится шоу-матч со звёздными составами.
Перед гранд-финалом пройдёт шоу-матч, в котором именитые представители киберспортивного CS из Китая будут бороться с европейским «миксом», куда вошли такие громкие имена, как Александр s1mple Костылев, Даниил Zeus Тесленко, Ярослав pashaBiceps Яжомбковски, Одрик JACKZ Жюг и про-дотер Илья Yatoro Мулярчук.
За китайский ростер будут играть три представителя команды Rare Atom, а также бывший киберспортсмен Лю MachineWJQ Ибо и известный гонщик Формулы-1 Гуаньюй Чжоу.
Состав Team HAI:
- Александр s1mple Костылев;
- Даниил Zeus Тесленко;
- Ярослав pashaBiceps Яжомбковски;
- Одрик JACKZ Жюг;
- Илья Yatoro Мулярчук.
Состав Team BYE:
- Лю MachineWJQ Ибо;
- Гуаньюй Чжоу;
- Юйлунь Summer Цай;
- Хаовэнь somebody Сюй;
- Пен ChildKing Чжуньхао.
Шоу-матч начнётся в 10:00 по московскому времени. Серия пройдёт в best-of-1 формате.