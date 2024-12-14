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Расписание матчей ESL One Bangkok по Dota 2 на 15 декабря (ЕСЛ Бангкок по Доте)

Расписание финального дня ESL One Bangkok 2024 по Dota 2
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15 декабря состоится финальный день престижного чемпионата ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках игрового дня пройдут два матча: финал нижней сетки в best-of-3 формате и гранд-финал до трёх побед. Две из трёх оставшихся команд представляют Россию.

Расписание ESL Bangkok по «Доте» на 15 декабря, воскресенье:

  • 8:00. Финал нижней сетки, BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 12:00. Гранд-финал, PARIVISION (Россия) — победитель первой серии.

Престижный чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.

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