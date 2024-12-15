Сборы семейного фэнтези «Баба Яга спасает Новый год» превысили 100 млн рублей

15 декабря сборы семейного фэнтези «Баба Яга спасает Новый год» в кинотеатрах России превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилась пара дней — премьера состоялась 12-го числа.

Вероятно, к концу следующей недели сборы картины превысят все 300 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм рассказывает историю Снежной королевы и Деда Мороза, которые когда-то были друзьями, однако их пути разошлись. Волшебник смог победить колдунью и заточил её в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет мальчик Юра находит ледяной посох Снежной королевы и случайно освобождает её. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года.

В актёрский состав вошли Юлия Такшина, Сергей Никоненко, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Стёпин, Людмила Артемьева и другие.