Глен Пауэлл сыграет главную роль в эротическом триллере Homewreckers

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Глен Пауэлл («Я не киллер», «Смерч 2») сыграет главную роль в эротическом триллере с элементами научной фантастики Homewreckers («Разлучники»). Ко всему прочему актёр выступит продюсером картины.

Источники издания отмечают, что настроение сценарию задают «Девять с половиной недель» и «Роковое влечение» Эдриана Лайна, а также фильмы Алекса Гарленда «Из машины» и «Падение империи». Детали сюжета пока не раскрываются.

Ещё неизвестен полный актёрский состав, сроки и дата премьеры грядущей картины. Больше подробностей станет известно ближе к началу съёмочного процесса.