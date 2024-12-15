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Глен Пауэлл сыграет главную роль в эротическом триллере Homewreckers

Глен Пауэлл сыграет главную роль в эротическом триллере Homewreckers
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Глен Пауэлл («Я не киллер», «Смерч 2») сыграет главную роль в эротическом триллере с элементами научной фантастики Homewreckers («Разлучники»). Ко всему прочему актёр выступит продюсером картины.

Источники издания отмечают, что настроение сценарию задают «Девять с половиной недель» и «Роковое влечение» Эдриана Лайна, а также фильмы Алекса Гарленда «Из машины» и «Падение империи». Детали сюжета пока не раскрываются.

Ещё неизвестен полный актёрский состав, сроки и дата премьеры грядущей картины. Больше подробностей станет известно ближе к началу съёмочного процесса.

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