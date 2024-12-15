Новые карты, насмешки и эффекты — Team Fortress 2 получила зимний апдейт

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Легендарный командный шутер Team Fortress 2 получил зимний апдейт с новым контентом. Ко всему прочему, в честь начала «Шмождества 2024» геймеры получат чулок с подарками за вход в игру до 7 января.

Фото: Valve

Коротко о главном

Шесть новых карт сообщества: Overcast, Fortezza, Penguin Peak, Patagonia, Cutter, и Maul.

18 новых эффектов сообщества: девять для необычных шляп и ещё девять для необычных насмешек.

Три новые насмешки: «Береги голову», «Мир!» и «Выход на поклон».

«Зимний кейс с аксессуарами 2024» (содержит 23 новых предмета от сообщества).

В магазине Манн Ко стартовала зимняя распродажа.

Устранена ошибка, происходившая при предпросмотре импортированных работ в окне мастерской.

Внесены правки в баланс.

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке.