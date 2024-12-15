Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Гранд Финал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новые карты, насмешки и эффекты — Team Fortress 2 получила зимний апдейт

Новые карты, насмешки и эффекты — Team Fortress 2 получила зимний апдейт
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный командный шутер Team Fortress 2 получил зимний апдейт с новым контентом. Ко всему прочему, в честь начала «Шмождества 2024» геймеры получат чулок с подарками за вход в игру до 7 января.

Фото: Valve

Коротко о главном

  • Шесть новых карт сообщества: Overcast, Fortezza, Penguin Peak, Patagonia, Cutter, и Maul.
  • 18 новых эффектов сообщества: девять для необычных шляп и ещё девять для необычных насмешек.
  • Три новые насмешки: «Береги голову», «Мир!» и «Выход на поклон».
  • «Зимний кейс с аксессуарами 2024» (содержит 23 новых предмета от сообщества).
  • В магазине Манн Ко стартовала зимняя распродажа.
  • Устранена ошибка, происходившая при предпросмотре импортированных работ в окне мастерской.
  • Внесены правки в баланс.

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android