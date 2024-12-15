Комедия «Очень страшное кино 6» выйдет в 2026 году

Продюсер и сценарист Марлон Уэйанс стал гостем нового выпуска подкаста BigBoyTV. В ходе разговора он поделился информацией, что уже работает вместе с братьями над сценарием комедии «Очень страшное кино 6».

Также Марлон Уэйанс раскрыл, что премьера нового фильма серии состоится в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале BigBoyTV. Права на видео принадлежат BigBoyTV.

В написании сценария братьям Уэйфанс помогает Рик Альварес («Белые цыпочки»). Детали сюжета, имя режиссёра и актёрский состав будущей ленты тоже неизвестны. Съёмки картины стартуют в 2025 году.

Первая часть франшизы вышла в 2000 году. Суммарно фильмы серии собрали около $ 900 млн в мировом прокате.