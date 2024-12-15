Сборы фильма «Приключения Паддингтона 3» превысили 500 млн рублей

15 декабря сборы семейной комедии «Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах России превысили 500 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось две с половиной недели — премьера состоялась 28 ноября.

Напомним, картина уже стала самой кассовой частью франшизы в российском прокате.

Фото: «Фонд Кино»

События третьей части приключений британского медвежонка разворачиваются в Перу, куда попадает герой, чтобы навестить свою любимую тётю Люси. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Основной актёрский состав, который принимал участие в первых двух частях франшизы, вернулся. К касту присоединились Антонио Бандерас, Оливия Колман и другие. Замена произошла только одна: теперь Мэри Браун играет Эмили Мортимер, а не Салли Хокинс.