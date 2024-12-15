Райан Рейнольдс и Хью Джекман снимутся в фильме Boy Band Шона Леви

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Райан Рейнольдс и Хью Джекман вновь поработают вместе: актёры снимутся в фильме «Бойз-бенд» (Boy Band). Режиссёром грядущей картины выступит Шон Леви («Дэдпул и Росомаха», «Главный герой»).

Отмечается, что Рейнольдс уже работает над второй версией чернового сценария, поэтому приступать к съёмкам в ближайший год команда не планирует.

Лента расскажет о повзрослевших участниках популярной музыкальной группы, состоявшей из юношей. Пик их славы пришёлся на молодость, и спустя много лет они пытаются разобраться со своей жизнью.

Сроки и дата премьеры «Бойз-бенд» пока не раскрываются.