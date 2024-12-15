Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Гранд Финал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Райан Рейнольдс и Хью Джекман снимутся в фильме Boy Band Шона Леви

Райан Рейнольдс и Хью Джекман снимутся в фильме Boy Band Шона Леви
Комментарии

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Райан Рейнольдс и Хью Джекман вновь поработают вместе: актёры снимутся в фильме «Бойз-бенд» (Boy Band). Режиссёром грядущей картины выступит Шон Леви («Дэдпул и Росомаха», «Главный герой»).

Отмечается, что Рейнольдс уже работает над второй версией чернового сценария, поэтому приступать к съёмкам в ближайший год команда не планирует.

Лента расскажет о повзрослевших участниках популярной музыкальной группы, состоявшей из юношей. Пик их славы пришёлся на молодость, и спустя много лет они пытаются разобраться со своей жизнью.

Сроки и дата премьеры «Бойз-бенд» пока не раскрываются.

Материалы по теме
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android